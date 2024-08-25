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Ракурс
Последствия ракетного удара по Краматорску, фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара в Краматорске завершены (ФОТО)

25 авг 2024, 20:31
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У Краматорську Донецької області завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого рашистами вчора, 24 серпня, пізно ввечері.


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Під завалами частково зруйнованого готелю рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, повідомляє прес-служба ДСНС.

Загалом внаслідок цього обстрілу одна людина загинула, а ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості, — зазначають у відомстві. — Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій будівлі.

Наслідки ракетного удару по Краматорську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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