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Последствия ракетного удара по Краматорску, фото: ГСЧС
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара в Краматорске завершены (ФОТО)https://racurs.ua/n198653-poiskovo-spasatelnye-raboty-na-meste-raketnogo-udara-v-kramatorske-zaversheny-foto.htmlРакурс
У Краматорську Донецької області завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого рашистами вчора, 24 серпня, пізно ввечері.
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Під завалами частково зруйнованого готелю рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, повідомляє прес-служба ДСНС.
Загалом внаслідок цього обстрілу одна людина загинула, а ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості, — зазначають у відомстві. — Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій будівлі.
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