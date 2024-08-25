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Наслідки ракетного удару по Краматорську, фото: ДСНС
Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Краматорську завершено (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198653-poshukovo-ryatuvalni-roboty-na-misci-raketnogo-udaru-u-kramatorsku-zaversheno-foto.htmlРакурс
У Краматорську Донецької області завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого рашистами вчора, 24 серпня, пізно ввечері.
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Під завалами частково зруйнованого готелю рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, повідомляє прес-служба ДСНС.
Загалом внаслідок цього обстрілу одна людина загинула, а ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості, — зазначають у відомстві. — Надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій будівлі.
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