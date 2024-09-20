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Пожары в Украине. Фото: ГСЧС
В Сумской области сгорело 50 га леса из-за российских обстрелов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199486-v-sumskoy-oblasti-sgorelo-50-ga-lesa-iz-za-rossiyskih-obstrelov-video.htmlРакурс
Масштабні лісові пожежі спостерігаються у Сумській області.
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Упродовж останньої доби в лісах Сумщини виникло 13 лісових пожеж, які охопили мінімум 50 га. Причиною пожеж стали безперервні обстріли, що тривають як вдень, так і вночі. Через суху погоду та вітер полум’я поширюється з шаленою швидкістю. Про це Північний лісовий офіс 20 вересня повідомив у Facebook.
Зазначається, що вогонь намагаються стримати, але через небезпеку та заміновані території вони можуть працювати лише в доступних зонах.
У Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 га. На території філії знайшли бляшанки з запальною сумішшю, які російська армія скидає за допомогою БпЛА. Лісівники вважають, що це могло стати головною причиною численних загорянь. Завдяки діям лісової охорони всі пожежі були оперативно ліквідовані.
А в Сумській філії були зафіксовано дві пожежі, вогонь поширився на площу щонайменше 5 га. Одну пожежу ліквідували, іншу намагаються загасити ще з вчорашнього дня.
Нагадаємо, 20 вересня у Київській області спостерігається не смог, а задимлення, яке спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Зараз синоптичну ситуацію визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.
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