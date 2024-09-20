Лісові пожежі в Україні. Фото: ДСНС

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Масштабні лісові пожежі спостерігаються у Сумській області.

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Упродовж останньої доби в лісах Сумщини виникло 13 лісових пожеж, які охопили мінімум 50 га. Причиною пожеж стали безперервні обстріли, що тривають як вдень, так і вночі. Через суху погоду та вітер полум’я поширюється з шаленою швидкістю. Про це Північний лісовий офіс 20 вересня повідомив у Facebook.

Зазначається, що вогонь намагаються стримати, але через небезпеку та заміновані території вони можуть працювати лише в доступних зонах.

У Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 га. На території філії знайшли бляшанки з запальною сумішшю, які російська армія скидає за допомогою БпЛА. Лісівники вважають, що це могло стати головною причиною численних загорянь. Завдяки діям лісової охорони всі пожежі були оперативно ліквідовані.

А в Сумській філії були зафіксовано дві пожежі, вогонь поширився на площу щонайменше 5 га. Одну пожежу ліквідували, іншу намагаються загасити ще з вчорашнього дня.

Нагадаємо, 20 вересня у Київській області спостерігається не смог, а задимлення, яке спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Зараз синоптичну ситуацію визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.