Рашисты четырьмя КАБами ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины, погиб человек

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Рашисты нанесли очередной авиаудар по Сумщине, фото: kyiv24.news
Рашисты четырьмя КАБами ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины, погиб человекhttps://racurs.ua/n199818-rashisty-chetyrmya-kabami-udarili-po-grajdanskoy-infrastrukture-sumschiny-pogib-chelovek.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, близько 9.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району Сумської області.
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В результаті є загибла та поранені. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.
Унаслідок атаки ворога загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння, її 47-річний чоловік та іще один цивільний отримали поранення, — вказано в повідомленні.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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