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Рашисты нанесли очередной авиаудар по Сумщине, фото: kyiv24.news

Рашисты четырьмя КАБами ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины, погиб человек

1 окт 2024, 12:26
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Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, близько 9.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району Сумської області.


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В результаті є загибла та поранені. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Унаслідок атаки ворога загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння, її 47-річний чоловік та іще один цивільний отримали поранення, — вказано в повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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