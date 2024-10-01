Рашисти чотирма КАБами вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини, загинула людина

Рашисти завдали чергового авіаудару по Сумщині, фото: kyiv24.news

https://racurs.ua/ua/n199818-rashysty-chotyrma-kabamy-vdaryly-po-cyvilniy-infrastrukturi-sumschyny-zagynula-ludyna.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, близько 9.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району Сумської області.

.

В результаті є загибла та поранені. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Унаслідок атаки ворога загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння, її 47-річний чоловік та іще один цивільний отримали поранення, — вказано в повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).