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Ракурс
Рашисти завдали чергового авіаудару по Сумщині, фото: kyiv24.news

Рашисти чотирма КАБами вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини, загинула людина

1 жов 2024, 12:26
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Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, близько 9.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району Сумської області.


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В результаті є загибла та поранені. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Унаслідок атаки ворога загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння, її 47-річний чоловік та іще один цивільний отримали поранення, — вказано в повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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