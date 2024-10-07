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На Чернігівщині сапери ДСНС вилучили частину керованої авіаційної ракети Х-59.
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Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Залишки вибухонебезпечного предмету було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали, — зазначили у відомстві.
У ДСНС наголошують — в разі виявлення залишків боєприпасів їх у жодному разі не можна торкатися і слід повідомляти про знахідку на номер «101».
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