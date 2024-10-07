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Ракурс
Вилучення російської авіаракети, скріншот відео

Частину керованої авіаракети вилучили на Чернігівщини (ВІДЕО)

7 жов 2024, 15:24
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На Чернігівщині сапери ДСНС вилучили частину керованої авіаційної ракети Х-59.


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Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Залишки вибухонебезпечного предмету було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали, — зазначили у відомстві.

У ДСНС наголошують — в разі виявлення залишків боєприпасів їх у жодному разі не можна торкатися і слід повідомляти про знахідку на номер «101».

Джерело: Ракурс


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