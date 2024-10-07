Вилучення російської авіаракети, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200006-chastynu-kerovanoyi-aviarakety-vyluchyly-na-chernigivschyny-video.html

Ракурс

На Чернігівщині сапери ДСНС вилучили частину керованої авіаційної ракети Х-59.

.

Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Залишки вибухонебезпечного предмету було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали, — зазначили у відомстві.

У ДСНС наголошують — в разі виявлення залишків боєприпасів їх у жодному разі не можна торкатися і слід повідомляти про знахідку на номер «101».