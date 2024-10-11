Агент рф готовил удары по ВСУ в районе проведения Курской операции

Агент рф готовил удары по ВСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n200133-agent-rf-gotovil-udary-po-vsu-v-rayone-provedeniya-kurskoy-operacii.html

Ракурс

Російського агента затримали в Сумській області.

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Під час контррозвідувальних заходів у Сумах СБУ затримала агента ФСБ, яким виявився 22-річний уродженець Херсонщини. Зловмисник готував російські удари по Силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення Курської операції. Про це прес-центр Служби безпеки України 11 жовтня повідомив у Telegram.

Шпигун обходив місцевість і за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об'єктів. Всі отримані відеофайли від пересилав росіянам і вказував прив’язку до місцевості. Зловмисника вчасно викрили й запобігли передачі ворогу розвідданих.

З’ясувалося, що ФСБ дистанційно завербувало ФСБ у серпні цього року, коли він шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі затримали 30-річного місцевого мешканця, який за вказівкою російських спецслужб вступив на військову службу до ЗСУ. Зловмисник готувався відправити секретні координати росіянам. Пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній «кріт».