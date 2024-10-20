Россияне ударили по энергообъекту на Сумщине — обесточено более 100 населенных пунктов

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты атаковали энергоинфраструктуру Сумщины, фото:
Россияне ударили по энергообъекту на Сумщине — обесточено более 100 населенных пунктовhttps://racurs.ua/n200406-rossiyane-udarili-po-energoobektu-na-sumschine-obestocheno-bolee-100-naselennyh-punktov.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, вранці вдарили по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині.
.
В результаті тимчасово знеструмлені понад 37 тис. споживачів на Роменщині (104 населені пункти). Про це повідомила прес-служба «Сумиобленерго».
Крім того, ще понад 14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії рф на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).
Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю, — наголошують в обленерго.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...