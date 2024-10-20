Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты атаковали энергоинфраструктуру Сумщины, фото:

Россияне ударили по энергообъекту на Сумщине — обесточено более 100 населенных пунктов

20 окт 2024, 10:43
999

Російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, вранці вдарили по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині.


.

В результаті тимчасово знеструмлені понад 37 тис. споживачів на Роменщині (104 населені пункти). Про це повідомила прес-служба «Сумиобленерго».

Крім того, ще понад 14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії рф на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).

Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю, — наголошують в обленерго.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров