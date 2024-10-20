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Ракурс
Рашисти атакували енергоінфраструктуру Сумщини, фото:

Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Сумщині — знеструмлено понад 100 населених пунктів

20 жов 2024, 10:43
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Російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, вранці вдарили по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині.


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В результаті тимчасово знеструмлені понад 37 тис. споживачів на Роменщині (104 населені пункти). Про це повідомила прес-служба «Сумиобленерго».

Крім того, ще понад 14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії рф на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).

Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю, — наголошують в обленерго.

Джерело: Ракурс


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