Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Сумщині — знеструмлено понад 100 населених пунктів

Рашисти атакували енергоінфраструктуру Сумщини, фото:

https://racurs.ua/ua/n200406-rosiyany-vdaryly-po-energoobiektu-na-sumschyni-znestrumleno-ponad-100-naselenyh-punktiv.html

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Російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, вранці вдарили по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині.

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В результаті тимчасово знеструмлені понад 37 тис. споживачів на Роменщині (104 населені пункти). Про це повідомила прес-служба «Сумиобленерго».

Крім того, ще понад 14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії рф на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).