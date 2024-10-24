На противопехотной мине подорвался житель Херсона, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n200560-jitel-hersonschiny-vzorvalsya-na-protivopehotnoy-mine-ova.html

Ракурс

На Херсонщині на протипіхотній міні підірвався чоловік 1975 року народження — він дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення та травматичну ампутацію ноги.

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Подія сталася у Бериславському районі. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.