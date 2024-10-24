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Ракурс
На протипіхотній міні підірвався житель Херсонщини, фото: «Вікіпедія»

Житель Херсонщини підірвався на протипіхотній міні — ОВА

24 жов 2024, 19:22
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На Херсонщині на протипіхотній міні підірвався чоловік 1975 року народження — він дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення та травматичну ампутацію ноги.


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Подія сталася у Бериславському районі. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Закликаємо жителів області суворо дотримуватись правил мінної безпеки! Не відвідуйте місця, які ще не перевірили сапери. Не торкайтесь підозрілих знахідок, а одразу телефонуйте «101» або «102», — наголошують в ОВА.

Джерело: Ракурс


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