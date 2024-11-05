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Рашисты утром 5 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью, фото: Mukachevo.net

В Запорожье шестеро погибших и 20 раненых в результате ракетных обстрелов — Офис генпрокурора

5 ноя 2024, 14:15
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Російські загарбники сьогодні, 5 листопада, вранці здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури Запоріжжя. Зазнав руйнувань один із об'єктів критичної інфраструктури.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще двадцять отримали поранення. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — вказано в повідомленні.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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