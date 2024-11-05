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Рашисти вранці 5 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, фото: Mukachevo.net
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Російські загарбники сьогодні, 5 листопада, вранці здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури Запоріжжя. Зазнав руйнувань один із об'єктів критичної інфраструктури.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще двадцять отримали поранення. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — вказано в повідомленні.
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