Уничтожение российской провокации, скриншот видео

https://racurs.ua/n201259-pogranichniki-unichtojili-ustanovlennye-diversantami-flagi-rf-na-chernigovschine-video.html

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На Чернігівщини російські диверсанти нещодавно встановили свої прапори на зруйнованому мосту через річку Судость поблизу кордону.

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Наразі чергову провокацію окупантів знешкоджено. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що:

прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили «ганчірки»;

водночас проведена розвідка вказала на те, що російська диверсійно-розвідувальна група залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.