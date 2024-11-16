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Знищення російської провокації, скріншот відео
Прикордонники знищили встановлені диверсантами російські прапори на Чернігівщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201259-prykordonnyky-znyschyly-vstanovleni-dyversantamy-rosiyski-prapory-na-chernigivschyni-video.htmlРакурс
На Чернігівщини російські диверсанти нещодавно встановили свої прапори на зруйнованому мосту через річку Судость поблизу кордону.
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Наразі чергову провокацію окупантів знешкоджено. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що:
- прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили «ганчірки»;
- водночас проведена розвідка вказала на те, що російська диверсійно-розвідувальна група залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.
Ворог продовжує намагатися навʼязувати свої «перемоги» та психологічно тиснути, без жодного військового сенсу. Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи противника, — наголошують у ДПСУ.
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