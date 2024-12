Дмитрий Кулеба получил еще одну должность за границей

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба з 25 січня 2025 року стане доцентом Інституту політичних досліджень (Sciences Po) у Парижі.

За словами директора інституту Льюїса Вассі, Кулеба почне викладати під час весняного семестру в усіх шести кампусах за межами Парижа.

Dear @lvassy, I am honored to have the opportunity to share my experience of wartime diplomacy with Sciences Po students and the broader community. Sending my best wishes from Ukraine, and I look forward to our engagement. https://t.co/7VO89h1RGm