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Ракурс
Дмитрий Кулеба получил еще одну должность за границей

Дмитрий Кулеба получил еще одну должность за границей

18 дек 2024, 11:53
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Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба з 25 січня 2025 року стане доцентом Інституту політичних досліджень (Sciences Po) у Парижі.


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За словами директора інституту Льюїса Вассі, Кулеба почне викладати під час весняного семестру в усіх шести кампусах за межами Парижа.

Я задоволений можливістю поділитися своїм досвідом військової дипломатії зі студентами Sciences Po та ширшою спільнотою. Передаю свої найкращі побажання з України та з нетерпінням чекаю на нашу взаємодію, — прокоментував Кулеба призначення у мережі Х.

«Ракурс» раніше повідомляв, що він також став старшим науковим співробітником Центру з науки та міжнародних відносин імені Белфера при Школі управління імені Джона Кеннеді Гарвардського університету, повідомляється на сайті Центру.

Источник: Ракурс


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