Дмитрий Кулеба получил еще одну должность за границей

https://racurs.ua/n202281-dmitriy-kuleba-poluchil-esche-odnu-doljnost-za-granicey.html

Ракурс

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба з 25 січня 2025 року стане доцентом Інституту політичних досліджень (Sciences Po) у Парижі.

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За словами директора інституту Льюїса Вассі, Кулеба почне викладати під час весняного семестру в усіх шести кампусах за межами Парижа.

Я задоволений можливістю поділитися своїм досвідом військової дипломатії зі студентами Sciences Po та ширшою спільнотою. Передаю свої найкращі побажання з України та з нетерпінням чекаю на нашу взаємодію, — прокоментував Кулеба призначення у мережі Х.

Dear @lvassy, I am honored to have the opportunity to share my experience of wartime diplomacy with Sciences Po students and the broader community. Sending my best wishes from Ukraine, and I look forward to our engagement. https://t.co/7VO89h1RGm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 17, 2024

«Ракурс» раніше повідомляв, що він також став старшим науковим співробітником Центру з науки та міжнародних відносин імені Белфера при Школі управління імені Джона Кеннеді Гарвардського університету, повідомляється на сайті Центру.