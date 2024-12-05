Дмитро Кулеба після відставки викладатиме у США

https://racurs.ua/ua/n201868-dmytro-kuleba-pislya-vidstavky-vykladatyme-u-ssha.html

Ракурс

Дмитро Кулеба працевлаштувався у США після відставки з посади глави МЗС України.

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Він став старшим науковим співробітником Центру з науки та міжнародних відносин імені Белфера при Школі управління імені Джона Кеннеді Гарвардського університету, повідомляється на сайті Центру.

Кулеба також співпрацюватиме зі студентами, викладачами та стипендіатами Гарвардської школи Кеннеді шляхом проведення семінарів, лекцій та менторства.

Кулебу там називають «одним із найвпливовіших дипломатів свого покоління», «всесвітнім поборником демократії, свободи та стійкості» та «провідним архітектором зовнішньої та безпекової політики України».

У Гарварді Кулеба займеться темами «на перетині дипломатії, безпеки та стійкості», досліджуватиме стратегії протидії автократіям, зміцнення демократичних інститутів та побудову стійких міжнародних коаліцій.

У Школі ім. Кеннеді він даватиме семінари та лекції студентам, викладачам та стипендіатам.

Також планує написати книгу. Про це йдеться в офіційній заяві Центру Белфера.