Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского обстрела, фото: Сергей Лысак
В Никополе в результате обстрела из РСЗО погибла женщина (ФОТО)https://racurs.ua/n203171-v-nikopole-v-rezultate-obstrela-iz-rszo-pogibla-jenschina-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 15 січня, обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Граду», «Урагану» та важкої артилерії, а також застосовували БПЛА.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок обстрілів найбільше постраждав Нікополь:
- загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку, який ворог розтрощив, обстрілявши місто з РСЗВ;
- 45-річний чоловік через ворожу атаку отримав поранення. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно;
- побиті п’ять багатоповерхівок;
- понівечені близько трьох десятків приватних будинків, один — зруйнований;
- знищена господарська споруда, ще півтора десятка — потрощені, а також шість гаражів та сім авто;
- зачепило газопроводи та лінії електропередач;
- є руйнування на промислових підприємствах.
Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура. Люди цілі, — зазначив Лисак.
В Дніпропетровській області вночі підрозділи Повітряного командування «Схід» збили три безпілотника.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...