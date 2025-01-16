Наслідки російського обстрілу, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 15 січня, обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Граду», «Урагану» та важкої артилерії, а також застосовували БПЛА.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок обстрілів найбільше постраждав Нікополь:

загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку, який ворог розтрощив, обстрілявши місто з РСЗВ;

45-річний чоловік через ворожу атаку отримав поранення. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно;

побиті п’ять багатоповерхівок;

понівечені близько трьох десятків приватних будинків, один — зруйнований;

знищена господарська споруда, ще півтора десятка — потрощені, а також шість гаражів та сім авто;

зачепило газопроводи та лінії електропередач;

є руйнування на промислових підприємствах.

Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура. Люди цілі, — зазначив Лисак.

В Дніпропетровській області вночі підрозділи Повітряного командування «Схід» збили три безпілотника.