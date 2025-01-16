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Наслідки російського обстрілу, фото: Сергій Лисак
У Нікополі внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула жінка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203171-u-nikopoli-vnaslidok-obstrilu-z-rszv-zagynula-jinka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 15 січня, обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Граду», «Урагану» та важкої артилерії, а також застосовували БПЛА.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок обстрілів найбільше постраждав Нікополь:
- загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку, який ворог розтрощив, обстрілявши місто з РСЗВ;
- 45-річний чоловік через ворожу атаку отримав поранення. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно;
- побиті п’ять багатоповерхівок;
- понівечені близько трьох десятків приватних будинків, один — зруйнований;
- знищена господарська споруда, ще півтора десятка — потрощені, а також шість гаражів та сім авто;
- зачепило газопроводи та лінії електропередач;
- є руйнування на промислових підприємствах.
Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура. Люди цілі, — зазначив Лисак.
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