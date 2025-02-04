Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

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У Сумській громаді внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів.

Один будинок було зруйновано, ще чотири — пошкодженні. Про це сьогодні, 4 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та обстежили територію. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.

У Telegram-каналі Сумської ОВА повідомляється, що вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано загалом 12 вибухів. Обстрілів зазнали: