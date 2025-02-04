Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС
Ну Сумщине российский удар повредил дачный кооператив (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n203765-nu-sumschine-rossiyskiy-udar-povredil-dachnyy-kooperativ-foto-video.htmlРакурс
У Сумській громаді внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів.
Один будинок було зруйновано, ще чотири — пошкодженні. Про це сьогодні, 4 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та обстежили територію. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.
У Telegram-каналі Сумської ОВА повідомляється, що вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано загалом 12 вибухів. Обстрілів зазнали:
- Юнаківська громада — здійснено пуски КАБ (дев'ять вибухів);
- Хотінська громада — зафіксовано пуск КАБ (один вибух);
- Буринська громада — завдано атаку БПЛА (один вибух), у результаті чого пошкоджено чотири приватних будинки, один багатоповерховий будинок та будівлю навчального закладу;
- Сумська громада — внаслідок атаки БПЛА (один вибух) пошкоджено чотири дачні будинки.
Смена места жительства по новым правилам: алгоритм действий военнообязанных
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...