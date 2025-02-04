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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

На Сумщині російський удар пошкодив дачний кооператив (ФОТО, ВІДЕО)

4 лют 2025, 09:23
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У Сумській громаді внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів.

Один будинок було зруйновано, ще чотири — пошкодженні. Про це сьогодні, 4 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та обстежили територію. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.

У Telegram-каналі Сумської ОВА повідомляється, що вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано загалом 12 вибухів. Обстрілів зазнали:

  • Юнаківська громада — здійснено пуски КАБ (дев'ять вибухів);
  • Хотінська громада — зафіксовано пуск КАБ (один вибух);
  • Буринська громада — завдано атаку БПЛА (один вибух), у результаті чого пошкоджено чотири приватних будинки, один багатоповерховий будинок та будівлю навчального закладу;
  • Сумська громада — внаслідок атаки БПЛА (один вибух) пошкоджено чотири дачні будинки.

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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