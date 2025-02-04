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Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС
На Сумщині російський удар пошкодив дачний кооператив (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203765-na-sumschyni-rosiyskyy-udar-poshkodyv-dachnyy-kooperatyv-foto-video.htmlРакурс
У Сумській громаді внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів.
Один будинок було зруйновано, ще чотири — пошкодженні. Про це сьогодні, 4 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та обстежили територію. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.
У Telegram-каналі Сумської ОВА повідомляється, що вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано загалом 12 вибухів. Обстрілів зазнали:
- Юнаківська громада — здійснено пуски КАБ (дев'ять вибухів);
- Хотінська громада — зафіксовано пуск КАБ (один вибух);
- Буринська громада — завдано атаку БПЛА (один вибух), у результаті чого пошкоджено чотири приватних будинки, один багатоповерховий будинок та будівлю навчального закладу;
- Сумська громада — внаслідок атаки БПЛА (один вибух) пошкоджено чотири дачні будинки.
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