Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

https://racurs.ua/n204004-v-hersone-pod-zavalami-doma-posle-rossiyskogo-obstrela-obnarujili-telo-jenschiny-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 12 лютого, близько 17.00 вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона.

Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок 69-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Її тіло дістали з-під завалів. Про це повідомляють прес-служби Херсонської МВА та Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що рашисти сьогодні понад 40 разів атакували Херсонщину, застосовуючи артилерію та дрони. Зокрема, зафіксовано такі випадки: