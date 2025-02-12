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Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео
У Херсоні під завалами будинку після російського обстрілу виявили тіло жінки (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204004-u-hersoni-pid-zavalamy-budynku-pislya-rosiyskogo-obstrilu-vyyavyly-tilo-jinky-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 лютого, близько 17.00 вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона.
Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок 69-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Її тіло дістали з-під завалів. Про це повідомляють прес-служби Херсонської МВА та Херсонської обласної прокуратури.
Зазначається, що рашисти сьогодні понад 40 разів атакували Херсонщину, застосовуючи артилерію та дрони. Зокрема, зафіксовано такі випадки:
- у Станіславі Херсонського району окупанти скинули вибухівку з дрона на будинок, внаслідок чого постраждало подружжя. Обом надано амбулаторну медичну допомогу. Зруйновано та пошкоджено щонайменше п’ять цивільних об'єктів, серед яких будинки, господарчі споруди та автомобілі;
- близько 19.30 ворог з дрона атакував автівку у Корабельному районі. 24-річний чоловік, який був в авто, отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення кисті. Постраждалого доправлено до лікарні;
- росіяни вкотре обстріляли селище Інженерне. Внаслідок цієї атаки російських терористів вже вдруге пошкоджено заклад освіти. Значних руйнувань зазнав дах будівлі над приміщенням бібліотеки. Часткові завали утворилися на першому поверсі і сходах, що ускладнює доступ до пошкоджених приміщень.
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