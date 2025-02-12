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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

У Херсоні під завалами будинку після російського обстрілу виявили тіло жінки (ФОТО, ВІДЕО)

12 лют 2025, 21:18
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Російські загарбники сьогодні, 12 лютого, близько 17.00 вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона.

Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок 69-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Її тіло дістали з-під завалів. Про це повідомляють прес-служби Херсонської МВА та Херсонської обласної прокуратури.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська МВА

Зазначається, що рашисти сьогодні понад 40 разів атакували Херсонщину, застосовуючи артилерію та дрони. Зокрема, зафіксовано такі випадки:

  • у Станіславі Херсонського району окупанти скинули вибухівку з дрона на будинок, внаслідок чого постраждало подружжя. Обом надано амбулаторну медичну допомогу. Зруйновано та пошкоджено щонайменше п’ять цивільних об'єктів, серед яких будинки, господарчі споруди та автомобілі;
  • близько 19.30 ворог з дрона атакував автівку у Корабельному районі. 24-річний чоловік, який був в авто, отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення кисті. Постраждалого доправлено до лікарні;
  • росіяни вкотре обстріляли селище Інженерне. Внаслідок цієї атаки російських терористів вже вдруге пошкоджено заклад освіти. Значних руйнувань зазнав дах будівлі над приміщенням бібліотеки. Часткові завали утворилися на першому поверсі і сходах, що ускладнює доступ до пошкоджених приміщень.

Джерело: Ракурс


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