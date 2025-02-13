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Дроны атаковали ряд целей в российском Липецке. Фото:
Дроны атаковали девять областей россии — громко было в Липецке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204008-drony-atakovali-devyat-oblastey-rossii-gromko-bylo-v-lipecke-video.htmlРакурс
Країна-агресор росія зазнала масованого нальоту безпілотників.
Зокрема, минулої ночі дрони атакували Липецьку область. У низці районів Липецька зникало, а потім вмикалося світло. Уламки одного з БпЛА упали на території станції аерації, внаслідок чого постраждала її співробітниця. Про це заявила місцева влада, інформують російські пабліки.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, в промисловій частині міста пролунало 12 вибухів, під атакою міг бути місцевий тракторний завод. Також в мережі повідомляли про атаку по місту Єлець.
Тим часом Міноборони країни-агресора відзвітувало про начебто знищення 83 безпілотників:
- Брянська область — 37 дронів;
- Липецька область — 12 дронів;
- Курська область — 12 дронів;
- Тверська область — 9 дронів.
Також «збиття» по троє БпЛА нібито відбулося у Білгородській, Калузькій, Смоленській та Воронезькій областях. Ще один безпілотник начебто приземлили у Ростовській області.
Нагадаємо, 10 лютого безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Афіпському та Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї рф. А в Краснодарі уламки збитого БпЛА впали на дах житлового комплексу «Центральний».