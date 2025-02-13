Дрони атакували низку цілей в російському Липецьку. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія зазнала масованого нальоту безпілотників.

Зокрема, минулої ночі дрони атакували Липецьку область. У низці районів Липецька зникало, а потім вмикалося світло. Уламки одного з БпЛА упали на території станції аерації, внаслідок чого постраждала її співробітниця. Про це заявила місцева влада, інформують російські пабліки.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, в промисловій частині міста пролунало 12 вибухів, під атакою міг бути місцевий тракторний завод. Також в мережі повідомляли про атаку по місту Єлець.

Тим часом Міноборони країни-агресора відзвітувало про начебто знищення 83 безпілотників:

Брянська область — 37 дронів;

Липецька область — 12 дронів;

Курська область — 12 дронів;

Тверська область — 9 дронів.

Також «збиття» по троє БпЛА нібито відбулося у Білгородській, Калузькій, Смоленській та Воронезькій областях. Ще один безпілотник начебто приземлили у Ростовській області.

Нагадаємо, 10 лютого безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Афіпському та Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї рф. А в Краснодарі уламки збитого БпЛА впали на дах житлового комплексу «Центральний».