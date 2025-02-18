Представлено уже более 10 тыс. обращений от молодежи о заключении контракта с ВСУ, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n204151-v-rezerv-uje-bolee-10-tys-obrascheniy-otnositelno-zaklucheniya-kontrakta-dlya-molodeji.html

Ракурс

У мобільному застосунку «Резерв+" зафіксовано вже понад 10 тис. звернень щодо укладення добровільного річного контракту в ЗСУ для молоді віком 18−24 років.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє «Суспільне».

Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку «Резерв+" зареєстровано понад 10 тисяч звернень, — зазначив він.

Лазуткін додав, що подати заявку на підписання «Контракту 18−24» можна не лише через «Резерв+":

Застосунок «Резерв+" - не єдиний «вхід», скажімо так, в цей «периметр», тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт «18−24». Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт.

Джерело: «Суспільне»