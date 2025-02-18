У «Резерв+" вже понад 10 тис. звернень щодо укладання контракту для молоді — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n204151-u-rezerv-vje-ponad-10-tys-schodo-ukladannya-kontraktu-dlya-molodi-minoborony.htmlРакурс
У мобільному застосунку «Резерв+" зафіксовано вже понад 10 тис. звернень щодо укладення добровільного річного контракту в ЗСУ для молоді віком 18−24 років.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє «Суспільне».
Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку «Резерв+" зареєстровано понад 10 тисяч звернень, — зазначив він.
Лазуткін додав, що подати заявку на підписання «Контракту 18−24» можна не лише через «Резерв+":
Застосунок «Резерв+" - не єдиний «вхід», скажімо так, в цей «периметр», тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт «18−24». Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт.
Джерело: «Суспільне»