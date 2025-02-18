Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Подано вже понад 10 тис. звернень від молоді щодо укладання контракту із ЗСУ, фото: «РБК-Україна»

У «Резерв+" вже понад 10 тис. звернень щодо укладання контракту для молоді — Міноборони

18 лют 2025, 13:19
999

У мобільному застосунку «Резерв+" зафіксовано вже понад 10 тис. звернень щодо укладення добровільного річного контракту в ЗСУ для молоді віком 18−24 років.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє «Суспільне».

Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку «Резерв+" зареєстровано понад 10 тисяч звернень, — зазначив він.

Лазуткін додав, що подати заявку на підписання «Контракту 18−24» можна не лише через «Резерв+":

Застосунок «Резерв+" - не єдиний «вхід», скажімо так, в цей «периметр», тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт «18−24». Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів