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Ракурс
Последствия атаки российских беспилотников в Харькове, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали Харьков беспилотниками — повреждена девятиэтажка (ФОТО, ВИДЕО)

6 мар 2025, 08:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували Салтівський район Харкова безпілотниками.

Близько 3.50 внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Харкові. Виникла пожежа. Про це повідомляють прес-служби Харківської ОВА та ДСНС.

Також внаслідок удару:

  • пошкоджено вісім автомобілів;
  • пошкоджено скління в розташованих поруч дев’яти багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі;
  • постраждала одна жінка — у неї гостра реакція на стрес;
  • рятувальники ДСНС врятували жінку з інвалідністю.

Наразі пожежа вже ліквідована.

Наслідки атаки російських безпілотників у Харкові, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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