Последствия атаки российских беспилотников в Харькове, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204563-rashisty-atakovali-harkov-bespilotnikami-povrejdena-devyatietajka-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували Салтівський район Харкова безпілотниками.

Близько 3.50 внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Харкові. Виникла пожежа. Про це повідомляють прес-служби Харківської ОВА та ДСНС.

Також внаслідок удару:

пошкоджено вісім автомобілів;

пошкоджено скління в розташованих поруч дев’яти багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі;

постраждала одна жінка — у неї гостра реакція на стрес;

рятувальники ДСНС врятували жінку з інвалідністю.

Наразі пожежа вже ліквідована.