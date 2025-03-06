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Наслідки атаки російських безпілотників у Харкові, фото: ДСНС
Рашисти атакували Харків безпілотниками — пошкоджено дев’ятиповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204563-rashysty-atakuvaly-harkiv-bezpilotnykamy-poshkodjeno-dev-yatypoverhivku-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували Салтівський район Харкова безпілотниками.
Близько 3.50 внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Харкові. Виникла пожежа. Про це повідомляють прес-служби Харківської ОВА та ДСНС.
Також внаслідок удару:
- пошкоджено вісім автомобілів;
- пошкоджено скління в розташованих поруч дев’яти багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі;
- постраждала одна жінка — у неї гостра реакція на стрес;
- рятувальники ДСНС врятували жінку з інвалідністю.
Наразі пожежа вже ліквідована.