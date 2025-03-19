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Последствия атаки российских БПЛА в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА
Российские беспилотники атаковали предприятие на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n204907-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-predpriyatie-na-chernigovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, вкотре атакували безпілотниками цивільні об'єкти на Чернігівщині.
Під ударом опинилося підприємство у Корюківському районі, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Зазначається, що в атакованому підприємстві пошкоджено будівлі та сільгосптехніку. Інформація про постраждалих не надходила.
Ця нічна атака — чергове свідчення, що ворог хоче лише затягнути війну. Потрібен ще більший тиск, — наголошує Чаус.
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