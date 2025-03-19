Последствия атаки российских БПЛА в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА

https://racurs.ua/n204907-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-predpriyatie-na-chernigovschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, вкотре атакували безпілотниками цивільні об'єкти на Чернігівщині.

Під ударом опинилося підприємство у Корюківському районі, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що в атакованому підприємстві пошкоджено будівлі та сільгосптехніку. Інформація про постраждалих не надходила.