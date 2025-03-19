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Ракурс
Наслідки атаки російських БПЛА на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Російські безпілотники атакували підприємство на Чернігівщині (ФОТО)

19 бер 2025, 11:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, вкотре атакували безпілотниками цивільні об'єкти на Чернігівщині.

Під ударом опинилося підприємство у Корюківському районі, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що в атакованому підприємстві пошкоджено будівлі та сільгосптехніку. Інформація про постраждалих не надходила.

Ця нічна атака — чергове свідчення, що ворог хоче лише затягнути війну. Потрібен ще більший тиск, — наголошує Чаус.

Наслідки атаки російських БПЛА на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Джерело: Ракурс


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