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Російські загарбники лише за минулу добу здійснили 14 обстрілів Чернігівщини з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів. Загалом пролунав 31 вибух у чотирьох громадах області.
Про це сьогодні, 23 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила Чернігівська ОВА.
Зафіксовані такі випадки:
- у Варвинській громаді через влучання ворожого безпілотника сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок;
- у Сновській громаді внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок;
- були влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.
На щастя, люди не постраждали, — наголошують в ОВА.
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