Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

https://racurs.ua/ua/n205015-rosiyskyy-bezpilotnyk-znyschyv-jytlovyy-budynok-na-chernigivschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники лише за минулу добу здійснили 14 обстрілів Чернігівщини з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів. Загалом пролунав 31 вибух у чотирьох громадах області.

Про це сьогодні, 23 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила Чернігівська ОВА.

Зафіксовані такі випадки:

у Варвинській громаді через влучання ворожого безпілотника сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок;

у Сновській громаді внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок;

були влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.