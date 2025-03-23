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Ракурс
Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Російський безпілотник знищив житловий будинок на Чернігівщині (ФОТО)

23 бер 2025, 12:37
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Російські загарбники лише за минулу добу здійснили 14 обстрілів Чернігівщини з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів. Загалом пролунав 31 вибух у чотирьох громадах області.

Про це сьогодні, 23 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила Чернігівська ОВА.

Зафіксовані такі випадки:

  • у Варвинській громаді через влучання ворожого безпілотника сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок;
  • у Сновській громаді внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок;
  • були влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.

На щастя, люди не постраждали, — наголошують в ОВА.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Джерело: Ракурс


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