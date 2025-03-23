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Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА
Російський безпілотник знищив житловий будинок на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205015-rosiyskyy-bezpilotnyk-znyschyv-jytlovyy-budynok-na-chernigivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники лише за минулу добу здійснили 14 обстрілів Чернігівщини з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів. Загалом пролунав 31 вибух у чотирьох громадах області.
Про це сьогодні, 23 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила Чернігівська ОВА.
Зафіксовані такі випадки:
- у Варвинській громаді через влучання ворожого безпілотника сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок;
- у Сновській громаді внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок;
- були влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.
На щастя, люди не постраждали, — наголошують в ОВА.