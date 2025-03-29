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Российский беспилотник ударил по многоэтажке в Херсоне — выгорелая квартира (ФОТО)https://racurs.ua/n205184-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-mnogoetajke-v-hersone-vygorelaya-kvartira-foto.htmlРакурс
Російський дрон сьогодні, 29 березня, завдав удару по багатоповерхівці у Херсоні.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Внаслідок атаки дрона загорілася квартира багатоповерхового будинку. Рятувальники прибувши на виклик, ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню на сусідні квартири, — розповіли у відомстві.
Крім того, сьогодні зранку до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання сміття та використаних автомобільних шин в одному з районів Херсона.
Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце та загасив пожежу. Причину займання встановлює слідчо-оперативна група, — зазначили у ДСНС.
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