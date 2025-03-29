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Пожары в Херсоне 29 марта, фото: ГСЧС

Российский беспилотник ударил по многоэтажке в Херсоне — выгорелая квартира (ФОТО)

29 мар 2025, 20:57
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Російський дрон сьогодні, 29 березня, завдав удару по багатоповерхівці у Херсоні.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок атаки дрона загорілася квартира багатоповерхового будинку. Рятувальники прибувши на виклик, ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню на сусідні квартири, — розповіли у відомстві.

Крім того, сьогодні зранку до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання сміття та використаних автомобільних шин в одному з районів Херсона.

Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце та загасив пожежу. Причину займання встановлює слідчо-оперативна група, — зазначили у ДСНС.

Пожежі у Херсоні 29 березня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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