Пожежі у Херсоні 29 березня, фото: ДСНС

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Російський дрон сьогодні, 29 березня, завдав удару по багатоповерхівці у Херсоні.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок атаки дрона загорілася квартира багатоповерхового будинку. Рятувальники прибувши на виклик, ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню на сусідні квартири, — розповіли у відомстві.

Крім того, сьогодні зранку до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання сміття та використаних автомобільних шин в одному з районів Херсона.