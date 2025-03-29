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Наслідки російських авіаударів по Дніпру, фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі та Кривому Розі зросла кількість постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205183-u-dnipri-ta-kryvomu-rozi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Кількість постраждалих внаслідок нещодавніх повітряних атак ворога зросла у Дніпрі та Кривому Розі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі, за останніми даними, вже 25 постраждалих. У лікарні залишаються 9, двоє - «важкі». У місті триває обстеження території. За уточненою інформацією, там ще один приватний будинок знищений і ще з десяток — понівечені. Пошкоджені 6 навчальних закладів і 2 гуртожитки, підприємства, — зазначив Лисак.
У Кривому Розі на зараз 9 потерпілих. Ушпиталені троє з них, — додав він.
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