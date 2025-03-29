Кількість постраждалих внаслідок нещодавніх повітряних атак ворога зросла у Дніпрі та Кривому Розі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі, за останніми даними, вже 25 постраждалих. У лікарні залишаються 9, двоє - «важкі». У місті триває обстеження території. За уточненою інформацією, там ще один приватний будинок знищений і ще з десяток — понівечені. Пошкоджені 6 навчальних закладів і 2 гуртожитки, підприємства, — зазначив Лисак.