Рашисты дронами атаковали эвакуационный экипаж волонтеров на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n205321-rashisty-dronami-atakovali-evakuacionnyy-ekipaj-volonterov-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 4 квітня, атакували дронами евакуаційний екіпаж ГО «Бути добру на Херсонщині».
Про це у своєму Teelgram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Керівник організації — Андрій Петухов, який тісно співпрацює з Херсонською міською військовою адміністрацією в питаннях евакуації, мав 5 заявок на виїзд людей і тварин із небезпечної зони. Зранку він виїхав з надією, що поїздка буде вдалою. Але на зворотному шляху ворог вдарив по автівці кількома БпЛА, — розповів Мрочко.
За його словами, усі живі завдяки броньованому авто. Проте самої автівки вже немає - вона згоріла вщент.
Рашисти не просто перетворюють на пекло життя наших людей у «червоних» зонах прифронтової Херсонської громади — вони унеможливлюють евакуаційні заходи звідти, — наголосив Мрочко й закликав евакуйовуватися усіх, хто залишається у максимально небезпечних зонах Херсонської громади.