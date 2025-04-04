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Ракурс
Російські дрона атакували автомобіль волонтерів, фото: Херсонська МВА

Рашисти дронами атакували евакуаційний екіпаж волонтерів на Херсонщині (ФОТО)

4 кві 2025, 13:21
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Росіяни сьогодні, 4 квітня, атакували дронами евакуаційний екіпаж ГО «Бути добру на Херсонщині».

Про це у своєму Teelgram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Керівник організації — Андрій Петухов, який тісно співпрацює з Херсонською міською військовою адміністрацією в питаннях евакуації, мав 5 заявок на виїзд людей і тварин із небезпечної зони. Зранку він виїхав з надією, що поїздка буде вдалою. Але на зворотному шляху ворог вдарив по автівці кількома БпЛА, — розповів Мрочко.

За його словами, усі живі завдяки броньованому авто. Проте самої автівки вже немає - вона згоріла вщент.

Рашисти не просто перетворюють на пекло життя наших людей у «червоних» зонах прифронтової Херсонської громади — вони унеможливлюють евакуаційні заходи звідти, — наголосив Мрочко й закликав евакуйовуватися усіх, хто залишається у максимально небезпечних зонах Херсонської громади.

Російські дрона атакували автомобіль волонтерів, фото: Херсонська МВА

Джерело: Ракурс


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