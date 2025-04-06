Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских беспилотников на Сумы 6 апреля, фото: ГСЧС

Тактического робота применили для ликвидации последствий авиаудара по Сумам (ФОТО, ВИДЕО)

6 апр 2025, 12:56
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, вдарили вісьмома безпілотниками по цивільній інфраструктурі міста Суми.

В результаті спалахнула масштабна пожежа — палали адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств, повідомляє прес-служба ДСНС.

Через високе пожежне навантаження рятувальники до робіт залучили спеціального тактичного робота — він дозволяє ліквідовувати осередки горіння у важкодоступних та небезпечних місцях, — розповіли у відомстві.

Усі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, травмованих і жертв нема.

Наслідки атаки російських безпілотників на Суми 6 квітня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров