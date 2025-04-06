Последствия атаки российских беспилотников на Сумы 6 апреля, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n205372-takticheskogo-robota-primenili-dlya-likvidacii-posledstviy-aviaudara-po-sumam-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, вдарили вісьмома безпілотниками по цивільній інфраструктурі міста Суми.

В результаті спалахнула масштабна пожежа — палали адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств, повідомляє прес-служба ДСНС.

Через високе пожежне навантаження рятувальники до робіт залучили спеціального тактичного робота — він дозволяє ліквідовувати осередки горіння у важкодоступних та небезпечних місцях, — розповіли у відомстві.

Усі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, травмованих і жертв нема.