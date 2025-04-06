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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, вдарили вісьмома безпілотниками по цивільній інфраструктурі міста Суми.
В результаті спалахнула масштабна пожежа — палали адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств, повідомляє прес-служба ДСНС.
Через високе пожежне навантаження рятувальники до робіт залучили спеціального тактичного робота — він дозволяє ліквідовувати осередки горіння у важкодоступних та небезпечних місцях, — розповіли у відомстві.
Усі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, травмованих і жертв нема.
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