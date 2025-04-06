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Наслідки атаки російських безпілотників на Суми 6 квітня, фото: ДСНС

Тактичного робота застосували для ліквідації наслідків авіаудару по Сумах (ФОТО, ВІДЕО)

6 кві 2025, 12:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, вдарили вісьмома безпілотниками по цивільній інфраструктурі міста Суми.

В результаті спалахнула масштабна пожежа — палали адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств, повідомляє прес-служба ДСНС.

Через високе пожежне навантаження рятувальники до робіт залучили спеціального тактичного робота — він дозволяє ліквідовувати осередки горіння у важкодоступних та небезпечних місцях, — розповіли у відомстві.

Усі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, травмованих і жертв нема.

Наслідки атаки російських безпілотників на Суми 6 квітня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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