Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n205456-155-grajdan-kitaya-vouut-na-storone-rossii-zelenskiy.html

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У російській армії воюють щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання «Суспільне».

Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 — є паспортні дані, звідки вони, їх документи, вік, місця служби, — зазначив він.

За словами Зеленського, відомі схеми, за якими росіяни громадян КНР:

Одна зі схем — через соцмережі, зокрема Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне.

Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію, до Москви. Медичні обстеження 3−4 доби. 1−2 місяці — навчальні центри. Воюють вони на території України, — додав він.

Також Зеленський назвав імена двох полонених-китайських громадян:

Ванг Гуанцзюн 1991 року народження;

Чанг Ренбо 1998 року народження.

«Суспільне» з посиланням на отриманий від джерел у спецслужбах документ повідомляє, що понад 150 громадян Китаю уклали контракти здебільшого у другій половині 2024 року. Водночас є і ті, кого відібрали на військову службу ще у 2023 році.

Вони несуть службу у різних підрозділах — 255-у мотострілецькому полку, 136-й окремій мотострілецькій бригаді, 70-у мотострілецькому полку та інших.

Громадяни КНР воюють як навідники, стрільці, гранатометники зі званням, переважно, рядового.

Станом на квітень 2025 року рекрутинг китайських громадян в російську армію триває.

Нагадаємо, вчора, 8 квітня, Зеленський повідомив, що захисники України взяли у полон на Донеччині двох китайських військових.

Джерело: «Суспільне»