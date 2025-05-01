Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, завдали удару по одному із сіл Сумської громади.

В результаті пошкоджені нежитлові будівлі та виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння й обстежили прилеглі території. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 1 травня атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» та 170 ударними БПЛА й безпілотниками-імітаторами інших типів.