Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, завдали удару по одному із сіл Сумської громади.

В результаті пошкоджені нежитлові будівлі та виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння й обстежили прилеглі території. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 1 травня атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» та 170 ударними БПЛА й безпілотниками-імітаторами інших типів.