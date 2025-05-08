Появилось видео с моментом убийства военного и его родственницы на Софиевской Борщаговке

https://racurs.ua/n206168-poyavilos-video-s-momentom-ubiystva-voennogo-i-ego-rodstvennicy-na-sofievskoy-borschagovke.html

Ракурс

З’явилося відео з моментом вбивства військового та його родички на Софіївській Борщагівці.

На відео «Української правди» чоловік розстрілює автомобіль, у якому ймовірно був один із загиблих. Потім стрілець заходить у двір будинку і, за даними джерел УП, розстрілює іншу жертву

Правоохоронці зʼясували, що військовий місяць тому продав чоловіку зброю за 1 тис. дол. Але сьогодні, 8 травня, вони поконфліктували через оплату, повідомили у Національній поліції.

Військовий хотів отримати ще певну суму. Тоді чоловік з купленої зброї вистрелив у військового та його тещу. Обоє загинули.

Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок і протягом години затримали підозрюваного.