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З'явилося відео з моментом подвійного вбивства у Софіївській Борщагівці
З’явилося відео з моментом подвійного вбивства у Софіївській Борщагівціhttps://racurs.ua/ua/n206168-z-yavylosya-video-z-momentom-podviynogo-vbyvstva-u-sofiyivskiy-borschagivci.htmlРакурс
З’явилося відео з моментом вбивства військового та його родички на Софіївській Борщагівці.
На відео «Української правди» чоловік розстрілює автомобіль, у якому ймовірно був один із загиблих. Потім стрілець заходить у двір будинку і, за даними джерел УП, розстрілює іншу жертву
Правоохоронці зʼясували, що військовий місяць тому продав чоловіку зброю за 1 тис. дол. Але сьогодні, 8 травня, вони поконфліктували через оплату, повідомили у Національній поліції.
Військовий хотів отримати ще певну суму. Тоді чоловік з купленої зброї вистрелив у військового та його тещу. Обоє загинули.
Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок і протягом години затримали підозрюваного.