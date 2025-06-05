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Ракурс
Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Фото:

Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры в боксе (ВИДЕО)

5 июн 2025, 15:55
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Український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення карʼєри.

Ломаченко зазначив, що в «житті будь-якого боксера» настає момент, коли треба «повісити рукавички на цвях». Він наголосив, що в його історії «цей день настав». Він подякував Богу, батьку-тренеру, родині, своїй команді та США за «можливість реалізувати себе». Про це спортсмен заявив у зверненні, яке 5 червня опублікував у Facebook.

Я радий, що до кінця кар'єри прийшло усвідомлення, в який бік повинна рухатися людина, щоб перемогти — не на ринзі, а побороти ветху людину, щоб наприкінці здобути свою винагороду, — зазначив він.

Як відомо, в професійному боксі Василь Ломаченко провів 12 років. Він завершив кар'єру у якості чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. На його рахунку 18 перемог, з них 12 — нокаутом. Також на ринзі він зазнав трьох поразок.

Василь Ломаченко. Фото: Top Rank, Getty Images

Василь Ломаченко. Фото: Top Rank, Getty Images

Нагадаємо, свій останній бій Василь Ломаченко провів у травні 2024 року в Австралії. У ході бою він нокаутом переміг Джорджа Камбососа та здобув пояс чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Источник: Ракурс


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