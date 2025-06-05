Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри в боксі. Фото:

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Ракурс

Український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення карʼєри.

Ломаченко зазначив, що в «житті будь-якого боксера» настає момент, коли треба «повісити рукавички на цвях». Він наголосив, що в його історії «цей день настав». Він подякував Богу, батьку-тренеру, родині, своїй команді та США за «можливість реалізувати себе». Про це спортсмен заявив у зверненні, яке 5 червня опублікував у Facebook.

Я радий, що до кінця кар'єри прийшло усвідомлення, в який бік повинна рухатися людина, щоб перемогти — не на ринзі, а побороти ветху людину, щоб наприкінці здобути свою винагороду, — зазначив він.

Як відомо, в професійному боксі Василь Ломаченко провів 12 років. Він завершив кар'єру у якості чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. На його рахунку 18 перемог, з них 12 — нокаутом. Також на ринзі він зазнав трьох поразок.

Нагадаємо, свій останній бій Василь Ломаченко провів у травні 2024 року в Австралії. У ході бою він нокаутом переміг Джорджа Камбососа та здобув пояс чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.